Giovane studentessa modenese in visita alla caserma dei Carabinieri

Modena
È stato rinnovato anche quest’anno l’impegno dei militari dell’Arma dei Carabinieri nell’organizzazione di incontri con gli studenti degli istituti scolastici della città di Modena, finalizzati a promuovere ed a diffondere la cultura della legalità.

Tra le varie tematiche trattate dai relatori un’attenzione particolare è stata dedicata al preoccupante fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, nonché ai rischi derivanti dall’utilizzo imprudente dei social network.

In un’occasione, il contatto con i Carabinieri ha acceso la curiosità di un’alunna di 13 anni della scuola “Guidotti” di Modena che, accompagnata dalla madre, ha chiesto di poter fare visita agli uffici della Stazione Carabinieri di Modena Principale nella mattinata di sabato scorso.

La vicinanza e l’affetto mostrati nei confronti dell’Arma hanno suscitato la gratitudine dei militari presenti, che hanno risposto con entusiasmo alle domande fatte dalla giovanissima ragazza provando a soddisfare ogni suo quesito.

















Redazione 1

