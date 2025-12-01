Confesercenti Area Città in merito alla qualità della vita a Modena

“Accogliamo con grande soddisfazione la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita,

che vede Modena balzare al 12° posto su 107 province italiane, guadagnando ben 9

posizioni rispetto al 2024. È un riconoscimento che premia la forza del nostro tessuto

economico e produttivo, costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno dei tanti

imprenditori e imprenditrici del territorio. Modena si conferma una provincia attrattiva, con

un’!economia solida e una qualità della vita tra le migliori in Italia” – afferma Mauro

Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena.

“La classifica evidenzia anche aree su cui occorre lavorare, tra cui giustizia e sicurezza.

La certezza della pena e un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine

rappresentano elementi essenziali per prevenire fenomeni che rischiano di minare la

serenità dei cittadini, delle imprese e la competitività del tessuto economico” aggiunge

Salvatori.

“Tra i punti da rafforzare ci sono anche la cultura e il tempo libero. Modena è già una città

accogliente, vivibile e culturalmente vivace, con importanti manifestazioni tra cui il festival

Filosofia. Ma è corretto investire ulteriormente sugli eventi e le mostre per acquisire

maggiore attrattività turistica, in un panorama sempre più competitivo. Chi arriva a Modena

deve poter vivere un territorio dinamico, ricco di iniziative e capace di valorizzare al meglio

il proprio patrimonio artistico ed enogastronomico” conclude Salvatori.