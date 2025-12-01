lunedì, 1 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaConfesercenti Area Città in merito alla qualità della vita a Modena





Confesercenti Area Città in merito alla qualità della vita a Modena

Modena
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Accogliamo con grande soddisfazione la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita,
che vede Modena balzare al 12° posto su 107 province italiane, guadagnando ben 9
posizioni rispetto al 2024. È un riconoscimento che premia la forza del nostro tessuto
economico e produttivo, costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno dei tanti
imprenditori e imprenditrici del territorio. Modena si conferma una provincia attrattiva, con
un’!economia solida e una qualità della vita tra le migliori in Italia” – afferma Mauro
Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena.

“La classifica evidenzia anche aree su cui occorre lavorare, tra cui giustizia e sicurezza.
La certezza della pena e un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine
rappresentano elementi essenziali per prevenire fenomeni che rischiano di minare la
serenità dei cittadini, delle imprese e la competitività del tessuto economico” aggiunge
Salvatori.

“Tra i punti da rafforzare ci sono anche la cultura e il tempo libero. Modena è già una città
accogliente, vivibile e culturalmente vivace, con importanti manifestazioni tra cui il festival
Filosofia. Ma è corretto investire ulteriormente sugli eventi e le mostre per acquisire
maggiore attrattività turistica, in un panorama sempre più competitivo. Chi arriva a Modena
deve poter vivere un territorio dinamico, ricco di iniziative e capace di valorizzare al meglio
il proprio patrimonio artistico ed enogastronomico” conclude Salvatori.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.