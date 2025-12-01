Commercio, artigianato e territorio: vetrine, prossimità e scenari per il rilancio locale: incontro a Bologna

La Città metropolitana di Bologna, nell’ambito delle attività del Tavolo metropolitano per il Commercio e le Attività Turistiche, promuove un momento di confronto pubblico dedicato al ruolo del commercio di prossimità, dell’artigianato e della rigenerazione urbana nei processi di sviluppo locale.

L’appuntamento è per martedì 2 dicembre, dalle 10 alle 13 negli spazi di Filla al Parco della Montagnola, Bologna. L’iniziativa nasce da un percorso di incontri territoriali realizzati nei mesi scorsi e intende offrire spunti utili, dati aggiornati ed esempi concreti, per ripensare il futuro degli spazi commerciali nei territori metropolitani. Al centro dell’incontro le Politiche e gli strumenti per sostenere il commercio di prossimità, il ruolo delle istituzioni e degli attori economici locali, le buone pratiche di rigenerazione urbana e le prospettive strategiche e trend emergenti.