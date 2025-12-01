Chiusure programmate sulle autostrade della nostra regione

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.

Ancora sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rioveggio o di Sasso Marconi nord, sulla stessa A1, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

E sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre; dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 dicembre. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Reggio Emilia; verso Milano: Parma.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bologna: Bologna Arcoveggio; per chi proviene da Padova: Altedo.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova.

L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova, verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova. Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o la stazione di Bologna Fiera, sulla stessa A14.

Di conseguenza, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

Inoltre, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena e Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, in A14.

In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o la stazione di Bologna Fiera, sulla stessa A14.

***

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale, il Ramo di immissione sulla SS9 via Emilia, verso Bologna Centro. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 della Tangenziale Borgo Panigale.

Si ricorda che, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, sullo stesso Ramo Verde, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo SS9 via Emilia, verso Bologna Borgo Panigale, per lavori di manutenzione cavalcavia.

Si precisa che l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale resterà raggiungibile dallo svincolo della SS9 via Emilia, con provenienza Bologna Centro.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, per chi proviene da Modena ed è diretto verso l’entrata di Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della SS9 via Emilia da Bologna Centro.