Arrestato un 21enne reggiano trovato con due etti di hascisc addosso

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo due persone, in sosta nel cortile di un’azienda di via Calvi di Cenzo a Reggio Emilia. Il forte odore di hascisc rilevato all’interno dell’abitacolo, ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti che hanno portato a rinvenire in disponibilità del passeggero 2 etti di hascisc suddivisi in 4 involucri di cui tre nelle tasche del giaccone indossato e un occultato all’interno degli slip. A casa di quest’ultimo i militari rinvenivano ulteriori 20 grammi di hascisc ed un bilancino di precisione.

È accaduto domenica poco prima delle 20:00 quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, procedeva al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani ferma nel piazzale di un’azienda. Durante le procedure di identificazione i militari avvertendo all’interno dell’abitacolo dell’auto un forte odore di hascisc, approfondivano i controlli culminati con l’ispezione personale dei due ragazzi poi estesa anche all’autovettura. E se l’attività dava esito negativo per il conducente, il passeggero risultava avere complessivi 200 grammi di hascisc tra le tasche della giacca indossata e all’interno degli slip. Alla luce dei fatti i militari procedevano a perquisizione domiciliare rinvenendo ulteriori 20 grammi di hascisc ed un bilancino di precisione.

Acquista la presunzione della detenzione ai fini di spaccio il giovane di 21 anni reggiano residente a Reggio Emilia, veniva ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

















