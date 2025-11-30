Truck Tour BANCA DEL CUORE a Guastalla dal 5 al 7 dicembre 2025

Partirà a dicembre la Campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”.

Il Truck Tour avrà l’obiettivo di rendere la Prevenzione Cardiovascolare accessibile a tutti, raggiungendo il cuore dei cittadini direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, spesso considerata in modo ancora troppo superficiale, con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.

Il Truck Tour toccherà 28 città italiane e per la nostra provincia sarà presente a GUASTALLA in Piazza Ragazzi de Po, dal 5 al 7 dicembre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nella stessa area dove è in costruzione la Casa della Comunità. Questa tappa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Cardiologia Ospedaliera dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia diretta dal dott. Alessandro Navazio, che ricorda come già nel 2018 e nel 2019 il Truck sia stato presente a Reggio Emilia e sottolinea “Siamo stati da subito entusiasti di questa iniziativa già dal 2018; il Truck Tour Banca del Cuore è un’importante operazione di cultura preventiva, che permette di richiamare l’attenzione dei cittadini sulla prevenzione cardiovascolare, spesso affrontata superficialmente o addirittura dimenticata. La prevenzione delle malattie cardiologiche, secondo le conoscenze scientifiche attuali, fa parte di un pensiero più ampio: il benessere dei cittadini della nostra regione e dei tanti che la visitano. Nelle precedenti edizioni svoltesi a Reggio Emilia ci fu un grande successo con grande affluenza ed ora siamo pronti a replicare fuori dal capoluogo. Un grande ringraziamento alla Fondazione per il tuo Cuore, al suo Presidente Prof Domenico Gabrielli ed al Prof Michele Massimo Gulizia, responsabile del progetto per questa opportunità, ma un ringraziamento ancora più grande al Sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta che ha subito capito l’importanza del progetto e l’opportunità per la popolazione, all’Azienda USL di Reggio Emilia che anche questa volta ha condiviso e supportato l’evento, essendo la prevenzione una punto fermo nella vision aziendale e, per ultima, ma non da ultima, alla cardiologia ospedaliera che ho l’onore di dirigere, con i suoi medici ed i suoi infermieri che animano le cardiologie dei nostri ospedali ed ora anche alcuni punti sul territorio che hanno subito dato la disponibilità alla partecipazione. Vi aspettiamo sul Truck!”.

Il Truck offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente, e in totale sicurezza, una serie di controlli per valutare lo stato di salute del proprio cuore:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia;

stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;

rilascio della card BancomHeart attiva, che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria

colloquio finale riassuntivo con un cardiologo della cardiologia ospedaliera della nostra provincia.

Sarà possibile prenotare lo screening di prevenzione cardiovascolare della Campagna Nazionale Itinerante Truck Tour Banca del Cuore, scaricando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play ed individuando giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili.

Qualora nella App di Banca del Cuore le prenotazioni per lo screening fossero già esaurite sarà comunque possibile accedere al Truck senza prenotazione, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura, recandosi direttamente al Truck e attendendo il proprio turno.