Sei ragazzi intossicati dal monossido a Fabbrico

Sei giovani intossicati dal monossido di carbonio. E’ successo la scorsa notte in un’abitazione a Fabbrico. I ragazzi, tutti cittadini indiani tra i 23 ed i 26 anni, hanno trascorso la serata nell’abitazione di proprietà del padre di uno di loro. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando i giovani hanno cominciato ad accusare malessere.

Sul posto sono stati inviati i sanitari del 118, che hanno allertato anche carabinieri e vigili del fuoco. I sei sono stati tutti trasportati in ospedale a Reggio Emilia: cinque di loro sono poi stati trasferiti alla camera iperbarica di Fidenza. Nessuno è in pericolo di vita. A causare l’intossicazione sarebbe stato un barbecue a carbonella, utilizzato per cucinare e lasciato acceso nell’ambiente.