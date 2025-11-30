domenica, 30 Novembre 2025
Ladri in azione nella notte in biblioteca a Bagnolo in Piano

Bagnolo in PianoCronacaReggio Emilia
I Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano sono intervenuti questa notte, domenica 30 novembre, presso la Biblioteca Comunale in via Repubblica dov’è stato compiuto un furto con scasso. L’allarme è scattato poco prima delle 03:30.

Sul posto per il sopralluogo, i militari hanno accertato che ignoti malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso della struttura, una volta all’interno hanno preso di mira e forzato i distributori automatici presenti, asportandone le monete contenute. I danni arrecati alla struttura e ai distributori sono in corso di quantificazione. I Carabinieri di hanno immediatamente avviato le indagini al fine di identificare e rintracciare gli autori del furto.

















