Carcinoma prostatico, a Modena il punto sulle nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche

Il Rechigi Park Hotel di Modena ospiterà il prossimo venerdì, 5 dicembre, dalle 9.30 in poi il convegno “Prostate Cancer Management in 2025: Now and Beyond”, una giornata interamente dedicata a uno dei temi più rilevanti e in continua evoluzione nell’ambito della salute maschile: il carcinoma prostatico.

L’incontro nasce per offrire uno sguardo aggiornato sulle nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche della neoplasia prostatica, con l’obiettivo di delineare lo stato dell’arte e leggere le traiettorie future nei differenti setting di malattia. La discussione sarà guidata da esperti provenienti da centri clinici e universitari di rilievo nazionale e internazionale, chiamati ad approfondire scenari clinici reali, numerose evidenze scientifiche e le più recenti innovazioni in ambito terapeutico e multidisciplinare

Responsabile scientifico dell’evento è Alessio Bruni, Professore Associato UNIMORE e Direttore della UOC di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, affiancato dal Comitato Scientifico composto da Roberto Sabbatini (responsabile del Day Hospital Oncologico dell’AOU), Stefano Panareo (Direttore della Medicina Nucleare dell’AOU) ed Ercole Mazzeo (medico radioterapista dell’AOU).

La giornata si articolerà in più sessioni tematiche. La prima sarà dedicata al carcinoma prostatico localizzato, affrontato dal punto di vista diagnostico, chirurgico, radioterapico e dell’indicazione al trattamento adiuvante o di salvataggio, con riflessioni su evidenze consolidate e prospettive evolutive per il futuro. Seguirà un approfondimento sui trattamenti combinati del terzo millennio, con particolare attenzione all’intensificazione delle terapie sistemiche e alla gestione della malattia metastatica de novo, fino alla Lectio Magistralis dedicata al paziente fragile e ai criteri per una corretta selezione clinica.

Nel pomeriggio il focus si sposterà sulla malattia metacrona ormono-sensibile, con riflessioni sulle nuove evidenze in era EMBARK, sullo standard terapeutico attuale e sul ruolo del team multidisciplinare, seguite dalla discussione di casi clinici emblematici. L’ultima parte della giornata sarà dedicata alla malattia metastatica castration-resistant, con un aggiornamento su determinanti genetici, meccanismi di ormonoresistenza e qualità di vita del paziente, tema centrale nella gestione moderna del carcinoma prostatico. La sessione si concluderà con un confronto multidisciplinare aperto alla faculty presente.

Il corso è accreditato ECM (6 crediti, 6 ore formative) ed è rivolto ai Medici Chirurghi delle discipline indicate. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria tramite il sito www.mitcongressi.it.