Auto fuori strada a Coviolo di Reggio, grave un giovane

Poco dopo la mezzanotte un’autovettura è uscita di strada finendo nel giardino privato di un’abitazione lungo via Ruozzi a Coviolo di Reggio Emilia. Il conducente, un giovane di 23 anni, ha riportato diversi traumi e soccorso dai Sanitari del 118 e dai Vigili de fuoco, è stato trasportato in serie condizioni al Santa Maria Nuovo.