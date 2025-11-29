sabato, 29 Novembre 2025
Un giovane affetto da sindrome di Down si allontana da solo dall’ospedale: Polizia di Stato e Polizia Locale lo rintracciano e lo accompagnano dal papà

Si è conclusa, fortunatamente, con un lieto fine la vicenda che ha visto protagonista un giovane ragazzo di 26 anni affetto da sindrome di Down.

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 28 novembre, i poliziotti del posto di Polizia dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ricevevano la segnalazione effettuata da parte di un uomo dell’allontanamento del proprio figlio 26enne.

Nello specifico, l’uomo riferiva che, mentre era andato temporaneamente in bagno, aveva perso di vista il figlio e, dopo diversi minuti di ricerca all’interno della struttura ospedaliera, era molto preoccupato per le sue condizioni.

A quel punto veniva diramata segnalazione di scomparsa a tutte le forze dell’ordine presenti in città che, nell’immediato, si mettevano alla ricerca del giovane ragazzo.

Poco dopo, grazie ad un’ottima attività di raccordo e collaborazione delle forze di Polizia in campo, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Emilia e gli agenti della Polizia Locale di Reggio Emilia riuscivano a rintracciare il giovane che, girovagando da solo per il centro cittadino, si trovava all’interno di un negozio dove era stato accolto dal titolare che lo aveva notato gironzolare con aria smarrita.

A quel punto gli operatori della Polizia di Stato e della Polizia Locale, dopo aver tranquillizzato il ragazzo ed essersi assicurati che stesse bene, lo hanno accompagnato e riaffidato al padre che, dopo il grande spavento, ringraziava tutte le forze dell’ordine intervenute.

















