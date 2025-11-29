sabato, 29 Novembre 2025
Comune di Sassuolo
Torna anche quest'anno il Concorso di Natale

Sassuolo
Torna anche quest’anno il Concorso di Natale indetto dai commercianti del centro storico cittadini, riuniti nella neonata associazione Sassuololtre.

A partire da lunedì, 1 dicembre, e fino a San Silvestro,  per ogni acquisto minimo di € 30, effettuato nei negozi aderenti all’iniziativa, si riceverà un biglietto per partecipare all’estrazione di un viaggio e di altri premi.

L’estrazione dei biglietti vincenti avrà luogo martedì 6 gennaio 2026 alle ore 16,30 in piazza Garibaldi.

Premi:

1°: buono viaggio da 1500€

Dal 2° al 4°: 2 biglietti omaggio per Sassuolo – Cremonese del 25 gennaio, con tour dello Stadio nel pre gara e visione dell’ evento dall’area Hospitality (zona élite)

5° e 6°: 1 biglietto per “Cabaret – the musical” con Arturo Brachetti di domenica 7 marzo alle 17:00 presso il Teatro Carani

Dal 7° al 16°: visita guidata da Luca Silingardi a Palazzo Ducale

Dal 17° al 26°: visita guidata al Castello di Montegibbio

 

















