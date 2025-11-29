Scivola lungo il sentiero, escursionista morto all’Alpe di Succiso

Oggi alle 13.45 l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Bologna ha provveduto al recupero di un uomo, morto precipitando in un dirupo lungo il sentiero 671 dell’Alpe di Succiso a Ramiseto. La vittima, un 74enne toscano, era in compagnia della figlia che ha lanciato l’allarme. Purtroppo la caduta non ha lasciato scampo all’uomo. Diverse le squadre dei Vigili del fuoco intervenute, assieme al Soccorso Alpino e ai carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
