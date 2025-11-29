sabato, 29 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaRitrovati i tre trattori agricoli rubati in un’azienda agricola di Predappio





Ritrovati i tre trattori agricoli rubati in un’azienda agricola di Predappio

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna e di Forlì-Cesena hanno ritrovato i tre trattori agricoli marca New Holland, modello T4 che erano stati rubati la notte del 26 novembre scorso in un’azienda agricola di Predappio (FC).

Due trattori sono stati ritrovati a Zola Predosa dai Carabinieri della locale Stazione durante un controllo del territorio in un’area rurale in via Madonna dei Prati, mentre il terzo lo hanno individuato i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Meldola nella frazione San Lorenzo in Noceto di Forlì, lungo l’argine del fiume Montone, adiacente a Viale dell’Appennino.

La refurtiva del valore di circa 200.000 euro è stata restituita ai proprietari dell’azienda agricola che hanno ringraziato i Carabinieri per l’impegno dedicato nelle ricerche dei veicoli, fondamentali per proseguire l’attività familiare dell’azienda che produce e vende prodotti a livello internazionale.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.