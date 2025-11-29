sabato, 29 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, domenica 30 novembre 2025





Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 30 novembre 2025

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Inizialmente cielo velato e visibilità ridotta nelle aree di pianura per foschie dense e nebbie, in graduale dissolvimento. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale con deboli precipitazioni che tenderanno ad interessare, dal pomeriggio, il settore centro-occidentale.

Temperature minime stazionarie o in lieve locale diminuzione su valori tra -1 e 0 gradi, di poco superiori allo zero nel riminese. Massime senza particolari variazioni, comprese tra 6 e 11 gradi. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi, in prevalenza occidentali sul resto del territorio. Mare mosso, poco mosso in serata.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.