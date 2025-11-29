Polizia di Stato di Modena: espulsi nove cittadini stranieri dal territorio nazionale

Prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare messa in atto dalla Polizia di Stato di Modena che, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone rosse”, soltanto nell’ultima settimana ha eseguito nove provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri irregolari.

In particolare, un cittadino georgiano di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine e sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato avviato alle procedure espulsive e, con specifico provvedimento del Questore, è stato definitivamente rimpatriato.

Un cittadino dominicano, che da anni soggiornava irregolarmente sul territorio nazionale, a seguito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione, è stato accompagnato alla frontiera aerea dell’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove è stato rimpatriato nel proprio Paese d’origine.

Un cittadino marocchino di 28 anni, infine, detenuto presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia in quanto ritenuto socialmente pericoloso, è stato prelevato dalla struttura detentiva a seguito di espulsione giudiziaria emessa dalla magistratura di sorveglianza e rimpatriato in Marocco.

Da ultimo nella mattinata di ieri, un cittadino tunisino di 24 anni, già destinatario di un rifiuto del permesso di soggiorno da parte del Questore di Modena per via dei precedenti penali e di polizia a proprio carico, è stato rintracciato nel centro cittadino e, a seguito di espulsione, accompagnato presso il C.P.R. di Torino, presso il quale verrà trattenuto fino all’esecuzione del suo rimpatrio.