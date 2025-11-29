sabato, 29 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaPolizia di Stato di Modena: espulsi nove cittadini stranieri dal territorio nazionale





Polizia di Stato di Modena: espulsi nove cittadini stranieri dal territorio nazionale

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare messa in atto dalla Polizia di Stato di Modena che, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle  zone rosse”, soltanto nell’ultima settimana ha eseguito nove provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri irregolari.

In particolare, un cittadino georgiano di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine e sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato avviato alle procedure espulsive e, con specifico provvedimento del Questore, è stato definitivamente rimpatriato.

Un cittadino dominicano, che da anni soggiornava irregolarmente sul territorio nazionale, a seguito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione, è stato accompagnato alla frontiera aerea dell’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove è stato rimpatriato nel proprio Paese d’origine.

Un cittadino marocchino di 28 anni, infine, detenuto presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia in quanto ritenuto socialmente pericoloso, è stato prelevato dalla struttura detentiva a seguito di espulsione giudiziaria emessa dalla magistratura di sorveglianza e rimpatriato in Marocco.

Da ultimo nella mattinata di ieri, un cittadino tunisino di 24 anni, già destinatario di un rifiuto del permesso di soggiorno da parte del Questore di Modena per via dei precedenti penali e di polizia a proprio carico, è stato rintracciato nel centro cittadino e, a seguito di espulsione, accompagnato presso il C.P.R. di Torino, presso il quale verrà trattenuto fino all’esecuzione del suo rimpatrio.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.