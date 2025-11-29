sabato, 29 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressPiastri vince la sprint in Qatar e tiene aperta la lotta per...





Piastri vince la sprint in Qatar e tiene aperta la lotta per il titolo

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Piastri vince la sprint in Qatar e tiene aperta la lotta per il titolo

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Oscar Piastri domina la sprint race del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1 e tiene ancora aperta la lotta per il titolo. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, non ha avuto particolari problemi nel portare a casa l’ultima gara breve dell’anno. L’australiano, dunque, recupera due punti al compagno di squadra Lando Norris, terzo sul traguardo, riducendo il gap dalla vetta a -22. Secondo gradino del podio per la Mercedes di George Russell, mentre la Red Bull di Max Verstappen non va oltre un quarto posto. L’altra freccia d’argento di Andrea Kimi Antonelli ottiene una buona sesta posizione alle spalle di Yuki Tsunoda, entrambi penalizzati di 5″ per track limits; completano la zona punti Fernando Alonso (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams). Notte fonda per le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che chiudono rispettivamente tredicesimo e diciassettesimo. Alle 19 via alle qualifiche.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.