Banche nel mirino nella notte in provincia di Reggio Emilia. I Carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori di due distinti assalti con esplosivo a sportelli Bancomat avvenuti nelle prime ore di oggi 29 novembre 2025.

Il primo allarme è scattato intorno alle 03:20 in Via Gramsci a San Polo d’Enza, presso la filiale del Banco BPM, dove ignoti malviventi hanno fatto esplodere lo sportello utilizzando la cosiddetta “marmotta” fuggendo con svariate decine di migliaia di euro e causando danni alla struttura. I Carabinieri della Radiomobile di Castelnovo Monti e della Stazione di San Polo d’Enza sono intervenuti immediatamente sul posto.

Poco più di un’ora dopo, alle 04:30 circa, l’allarme è suonato a Castelnovo Monti in Via Kennedy, dove presso la filiale Credem ignoti, verosimilmente con la stessa tecnica, hanno fatto saltare il Bancomat e si sono dileguati con un contenuto pari a varie decine di migliaia di euro. I danni alla sede bancaria sono risultati ingenti e i locali al momento non sono agibili. Sulla dinamica, che fa ipotizzare l’azione di un’unica banda specializzata, sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnovo Monti, unitamente ai Comandi Stazione competenti per territorio, per identificare gli autori datisi alla fuga.