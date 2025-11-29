Aperto il primo lotto della Tangenziale di Fogliano

È stato aperto questa mattina, alle ore 8, il primo lotto della Tangenziale di Fogliano, un’infrastruttura strategica che consentirà di alleggerire il traffico sulla SP 467 e nel centro abitato della frazione, migliorando sia la sicurezza stradale sia la qualità della vita dei residenti. L’apertura è avvenuta nel corso di un sopralluogo tecnico congiunto promosso da Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia, al quale hanno partecipato il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco e il consigliere provinciale delegato a viabilità e infrastrutture Alessandro Santachiara.

Il primo lotto, lungo quasi 2,4 chilometri, comprende tre rotatorie e interventi di mitigazione e compensazione ambientale. Si tratta della prima parte di un’opera infrastrutturale che, innestandosi sulla SS722var (ex SP114), costituirà variante alla viabilità provinciale e comunale interna alle frazioni di Fogliano e Due Maestà. Il primo lotto, il cui costo complessivo è pari a 11,27 milioni di euro, è stato cofinanziato dal Comune con mutuo Cassa Depositi e Prestiti SpA per 6,27 milioni di euro e dalla Provincia, assegnataria di cofinanziamento pari a 5 milioni di euro tramite contributo CIPE nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020.

«L’apertura al transito di oggi rappresenta un passaggio molto importante e storico – dichiarano il presidente della Provincia Giorgio Zanni e il consigliere delegato Alessandro Santachiara –: mettiamo in funzione la prima parte di un’infrastruttura attesa e necessaria, che siamo certi contribuirà ad aumentare la sicurezza, migliorare la viabilità e dare un contributo concreto a tutto il territorio.

È un risultato importante, frutto di un lavoro costante e di un dialogo continuo sia con il Comune di Reggio Emilia sia con il comitato dei cittadini, che abbiamo sempre voluto coinvolgere e aggiornare durante il percorso.

Naturalmente non ci fermeremo qui e saremo pienamente soddisfatti solo quando anche il secondo tratto della tangenziale entrerà in funzione, completando in maniera completa l’intero progetto.

Proseguiamo dunque con la massima determinazione il lavoro per avviare quello stralcio di cantiere nel più breve tempo possibile, completando così un’opera strategica per la mobilità e la qualità della vita della frazione di Fogliano, così come per chi ogni giorno transita da e verso il capoluogo».

«L’apertura del primo tratto della Tangenziale di Fogliano – dichiarano il sindaco Massari e il vicesindaco De Franco – rappresenta un momento importante per la nostra comunità, segnando un primo passo concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini della frazione e dell’intera area sud della città. Con questo nuovo segmento stradale iniziamo finalmente a dare una risposta concreta alle esigenze di sicurezza, fluidità del traffico e riduzione dello smog che residenti e non solo chiedono da tempo. Quest’opera, realizzata in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia, è la dimostrazione di come, lavorando insieme e con una visione chiara, si possano portare a compimento progetti di grande utilità pubblica. Continueremo a lavorare con determinazione per partire nel più breve tempo possibile con il secondo lotto e completare l’intera tangenziale».

Parallelamente all’apertura del primo lotto, Comune e Provincia hanno confermato che entro i primi mesi del 2026 prenderà avvio la gara per l’appalto del secondo lotto, il cui importo pari a 6,62 milioni di euro sarà cofinanziato, sulla base di un accordo attuativo sottoscritto nel settembre 2025, con le stesse modalità del primo lotto: 2,62 milioni di euro da mutuo Cassa Depositi e Prestiti SpA a carico del Comune e 4 milioni di euro a carico della Provincia, di cui 2 milioni derivanti da contributo CIPE nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2021/2027. L’appalto del tratto di completamento, in aggancio con la viabilità in carico ad Anas (SS722var) tramite lo svincolo a due livelli in progetto, per il quale si è in attesa della sigla dell’atto di convenzionamento tra Anas e Provincia, consentirà di creare un asse alternativo alla viabilità esistente, riducendo i flussi veicolari sul tratto urbano della SP 467, migliorando la sicurezza e garantendo una maggiore fluidità dei collegamenti con Reggio Emilia, Scandiano e l’area est del territorio provinciale.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati al termine della procedura di gara del secondo lotto.