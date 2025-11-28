Trattore agricolo distrutto da un incendio a Formigine

Questa mattina poco prima delle 11:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenuti in via Bassa Paolucci a Formigine dove aveva preso fuoco il trattore di un’azienda agricola. La squadra, intervenuta con autopompa serbatoio, ha spento le fiamme che comunque si sono propagate velocemente distruggendo il mezzo. Non si registrano feriti. Sul posto presenti i carabinieri.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810