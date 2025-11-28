Trattore agricolo distrutto da un incendio a Formigine

Questa mattina poco prima delle 11:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenuti in via Bassa Paolucci a Formigine dove aveva preso fuoco il trattore di un’azienda agricola. La squadra, intervenuta con autopompa serbatoio, ha spento le fiamme che comunque si sono propagate velocemente distruggendo il mezzo. Non si registrano feriti. Sul posto presenti i carabinieri.