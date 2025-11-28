Tentò di rapinare un supermercato reggiano armato di un coltello: condannato definitivamente 35enne finisce in carcere

Nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia ha tratto in arresto un 35enne italiano in esecuzione di una condanna definitiva emessa nei suoi confronti per tentata rapina impropria.

I fatti risalgono al luglio 2021, quando il 35enne si è reso autore di un tentativo di rapina all’interno di un supermercato di via Pasteur. In quell’occasione l’uomo, dopo aver superato le casse con della merce non pagata, per un valore di ben 800 euro circa, ed essere stato fermato da un addetto alla vigilanza, minacciava quest’ultimo dicendo di essere armato di un coltello.

A quel punto l’uomo, dopo aver notato l’arrivo sul posto degli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, abbandonava la merce poco prima rubata e tentava di darsi alla fuga senza riuscirci in quanto, qualche metro dopo, veniva fermato e tratto in arresto.

Nei giorni scorsi, l’uomo per questi fatti è stato condannato definitivamente a scontare la pena della reclusione di tre anni e dieci mesi. In virtù di ciò, gli agenti della Squadra Mobile lo hanno subito rintracciato nella sua abitazione a Cavriago, lo hanno tratto in arresto ed accompagnato presso la casa Circondariale di Reggio Emilia dove dovrà scontare la pena.