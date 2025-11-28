venerdì, 28 Novembre 2025
Reggio Emilia, domani apertura del primo lotto della Tangenziale di Fogliano

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 8, il primo lotto della Tangenziale di Fogliano sarà ufficialmente aperto al traffico. L’apertura avverrà nel corso di un sopralluogo tecnico congiunto di Comune di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia.

Al sopralluogo saranno presenti il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco e il consigliere provinciale delegato a viabilità e infrastrutture Alessandro Santachiara. Domani saranno forniti aggiornamenti anche sul percorso che porterà, entro i primi mesi del 2026, all’avvio della gara per il secondo lotto della tangenziale.

















