venerdì, 28 Novembre 2025
Comune di Sassuolo
Prosegue nel centro cittadino l'addestramento del Nucleo cinofilo della Polizia locale sassolese

Continua l’addestramento del Nucleo cinofilo della Polizia locale di Sassuolo con la collaborazione dell’istruttore Stefano Livierato. Ieri è stato effettuato il potenziamento di socializzazione in centro storico per il “neo assunto” Blitz.

Nel tardo pomeriggio gli agenti sono passati all’attività di controllo territoriale, in particolare nella zona stazione dove Hector ha segnato un giovane, trovato poi in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.
