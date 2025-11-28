venerdì, 28 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaLa biblioteca Poletti di Modena chiude per lavori dal 1° al 3...





La biblioteca Poletti di Modena chiude per lavori dal 1° al 3 e dal 15 al 17 dicembre

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La biblioteca Poletti, luogo di studio dedicato all’arte, all’architettura e alla storia urbana, all’interno del Palazzo dei Musei di largo Sant’Agostino, chiude i battenti in due brevi periodi del mese di dicembre: da lunedì 1 a mercoledì 3 e da lunedì 15 a mercoledì 17. Si tratta di pause temporanee che permettono di procedere in sicurezza e con la massima efficienza a lavori di ampliamento degli spazi.

Resta sempre disponibile il servizio di restituzione dei libri, garantito dal contenitore dedicato collocato appena oltre l’ingresso di viale Vittorio Veneto 5. Una soluzione semplice e immediata che consente agli utenti di restituire i volumi in qualunque momento, senza doversi coordinare con gli orari di apertura.

La Poletti conferma peraltro i consueti orari nei giorni non interessati dai lavori: il lunedì dalle 14.30 alle 19; dal martedì al venerdì con doppia apertura, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19; il sabato dalle 8.30 alle 13.

Specializzata in arte e architettura, la biblioteca Poletti continua a essere un presidio culturale essenziale per la città e un luogo dove il sapere visivo e progettuale trova spazio, profondità e strumenti adeguati per essere indagato.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.