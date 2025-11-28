venerdì, 28 Novembre 2025
Incontro sulla prevenzione delle truffe il 2 dicembre all’Oratorio di San Biagio di Toano

Appennino ReggianoToano
Un appuntamento importante, per contrastare le truffe, rivolto non solo agli anziani visto che questo fenomeno coinvolge ormai persone di tutte le età, è in programma martedì, 2 dicembre, all’Oratorio di San Biagio, a Toano, alle ore 15, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Il capitano Marco Spinelli, comandante della Compagnia Carabinieri Castelnovo Monti, e il brigadiere Tommaso Caragnano, comandante della stazione Carabinieri di Toano, daranno consigli su come riconoscere e difendersi dalle truffe. Saranno presenti anche il sindaco Leonardo Perugi e il consigliere con delega alla legalità e la sicurezza Fabrizio Magri.

Le truffe rappresentano un fenomeno che purtroppo non accenna a calare: falsi tecnici del gas o della luce, falsi appartenenti alle forze dell’ordine (anche false guardie giurate), fino ad arrivare a messaggi che dovrebbero essere da parte di figli o nipoti in situazioni di emergenza per farsi inviare dei soldi. Sono solo alcuni degli stratagemmi che i truffatori adottano per circuire le persone meno attrezzate per accorgersi di questi raggiri.

L’incontro a Toano sarà l’occasione per ricevere indicazioni e consigli su come evitare di essere imbrogliati.

















