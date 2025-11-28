Incontro sulla prevenzione delle truffe il 2 dicembre all’Oratorio di San Biagio di Toano

Un appuntamento importante, per contrastare le truffe, rivolto non solo agli anziani visto che questo fenomeno coinvolge ormai persone di tutte le età, è in programma martedì, 2 dicembre, all’Oratorio di San Biagio, a Toano, alle ore 15, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Il capitano Marco Spinelli, comandante della Compagnia Carabinieri Castelnovo Monti, e il brigadiere Tommaso Caragnano, comandante della stazione Carabinieri di Toano, daranno consigli su come riconoscere e difendersi dalle truffe. Saranno presenti anche il sindaco Leonardo Perugi e il consigliere con delega alla legalità e la sicurezza Fabrizio Magri.

Le truffe rappresentano un fenomeno che purtroppo non accenna a calare: falsi tecnici del gas o della luce, falsi appartenenti alle forze dell’ordine (anche false guardie giurate), fino ad arrivare a messaggi che dovrebbero essere da parte di figli o nipoti in situazioni di emergenza per farsi inviare dei soldi. Sono solo alcuni degli stratagemmi che i truffatori adottano per circuire le persone meno attrezzate per accorgersi di questi raggiri.

L’incontro a Toano sarà l’occasione per ricevere indicazioni e consigli su come evitare di essere imbrogliati.