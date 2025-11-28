Apertura di nuove attività: a Finale Emilia contributi anche per altre vie del centro storico

Con una propria delibera del 28 novembre 2025, la Giunta Municipale di Finale Emilia, ha deciso di estendere il bando dedicato all’apertura in piazza Garibaldi di nuove attività, esercizi di vicinato e servizi di prossimità, ad altre strade del centro storico.

Possono ora usufruire dei contributi previsti (10 mila euro complessivi) anche coloro che insedieranno nuove attività economiche in locali sfitti situati in piazza Verdi, via Mazzini, via Cavour, via Nazario Sauro, via Agnini e via Trento e Trieste, oltre che in piazza Garibaldi.

Rimangono invariati i criteri di assegnazione e i soggetti beneficiari già previsti dalla delibera 137/2025 del 23 ottobre (possono partecipare al bando le imprese che intendono aprire in locali sfitti, i titolari di attività economiche con accesso e vetrine poste al piano terra e visibili sulla pubblica via e aperte al pubblico. Sono esclusi dal bando i progetti d’impresa che includono, anche parzialmente, articoli per soli adulti, attività di scommesse e gioco d’azzardo, attività di “compro oro”, vendita armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio, vendita di cannabis light; istituti di credito).

I contributi saranno concessi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 4.000 euro per ciascuna attività. L’importo dell’investimento minimo da effettuare è di 8.000 euro, da intendersi IVA esclusa, a meno che quest’ultima non rappresenti un costo non recuperabile.

I contributi verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili e qualora le domande presentate superino l’importo stanziato, si procederà con una erogazione proporzionale a tutti gli aventi diritto.

Le domande di adesione al Bando dovranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo comunefinale@cert.comune.finale.mo.it, entro sabato 20 dicembre 2025.