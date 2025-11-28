A fuoco una cabina elettrica in via Gandhi a Reggio Emilia

Incendio di una cabina elettrica da 15.000 volt questo pomeriggio in via Gandhi a Reggio Emilia. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco, hanno danneggiato seriamente l’impianto, provocando una interruzione nell’erogazione di energia sino a tarda ora. I tecnici E-distribuzione hanno quindi provveduto al ripristino del servizio con altre linee.
