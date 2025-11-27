XIV edizione del “Trofeo Città di Reggio Emilia”: splendida giornata di sport e integrazione

Splendida giornata di sport e integrazione alla XIV edizione del “Trofeo Città di Reggio Emilia”. La manifestazione, organizzata da Reggiana Nuoto, in collaborazione anche con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), si è svolta domenica scorsa, 23 novembre, presso la piscina comunale Ferretti-Ferrari di via Melato, a Reggio, e ha visto scendere in acqua oltre 500 atleti provenienti da tutto il nord Italia, in rappresentanza di 23 società, e una nutrita delegazione di atleti paralimpici.

Tra gli atleti paralimpici, provenienti da un po’ tutta la Regione, si è contraddistinto David Neviani, classe 2011, che ha battuto 2 record italiani FINP nella categoria S10, rispettivamente nei 50 e 100 dorso, oltre a 2 record Assoluti nei 200 dorso e nei 200 farfalla. Inoltre Asia Ammeli, classe 2009, un record italiano FINP nella categoria S7, nei 50 dorso, e Martina Cicognani, classe 2014, un record italiano FINP nella categoria SB5, nei 100 rana.

Boom di medaglie per atleti di casa, che anche quest’anno hanno dominato l’edizione del Trofeo conquistando ben 83 medaglie.

Ecco i risultati delle ragazze granata: Marta Sirianni, argento nei 50, 100 e 200 farfalla, bronzo nei 400 misti (Ragazzi); Margherita Micich, bronzo nei 100 farfalla (Ragazzi); Beatrice Tarasconi, bronzo nei 100 e 200 sl (Juniores); Alessandra Valente, oro nei 100 e argento nei 50 farfalla, bronzo nei 50, 100 e 200 dorso (Juniores); Arianna De Regibus, argento nei 100 e 200 dorso (Juniores); Sara Rozzi, argento nei 200 rana (Juniores); Angelica Morini, oro nei 100 e 200 dorso, argento nei 50 sl (Assoluti); Elena Daviddi, argento nei 100 sl, nei 50 rana e nei 100 misti, bronzo nei 100 rana (Assoluti); Greta Pedroni, bronzo nei 200 sl (Assoluti); Marina Calcamuggi, oro nei 50 dorso (Assoluti); Matilde Beggi, bronzo nei 200 dorso (Assoluti).

Ed ecco i risultati dei maschi. Nella categoria Ragazzi: Nicolò Baldi, oro nei 50 sl, nei 50 e 100 farfalla, argento nei 200 farfalla; Leonardo Grasselli, argento nei 100 e bronzo nei 200 sl; Leonardo Bernardi, bronzo nei 100 sl, oro nei 100 e 200 dorso; Federico Zini, oro nei 50 e 200 rana, argento nei 100 rana, bronzo nei 100 farfalla; Nathan Colimodio, bronzo nei 100 rana, argento nei 50 e nei 100 farfalla; Joel Sciaboni, bronzo nei 200 rana, argento nei 200 misti.

Nella categoria Juniores: Gianpaolo Benelli, oro nei 50, nei 100 e nei 200 sl, bronzo nei 400 sl; Matteo Galeotti, argento nei 50, 100 e 200 sl; Fabio De Vitis, oro nei 100 farfalla, bronzo nei 100 e 200 sl; Luca Ficarelli, oro nei 200 dorso, argento nei 50 dorso, bronzo nei 200 rana e nei 200 misti; Matteo Salsi, argento nei 200 dorso; Mattia Campanale, oro nei 100 e 200 rana, argento nei 50; Riccardo Anzillotti, argento nei 100 rana e bronzo nei 50; Alessio Savinelli, oro nei 200 misti, bronzo nei 100 rana; Nicolò Bedeschi, oro nei 50 farfalla, argento nei 100 misti.

Tra i più grandi, nella categoria Assoluti: Riccardo Stocchetti, oro nei 200 sl e nei 100 farfalla; Simone Ficarelli, oro nei 50 dorso e nei 200 misti, argento nei 400 misti, bronzo nei 50 farfalla; Alessandro Neri, oro nei 50 rana, argento nei 100 sl, bronzo nei 100 rana; Tiziano Cecchi, oro nei 200 rana e bronzo nei 50 (Assoluti); Sebastian Manfredi, oro nei 50 farfalla, argento nei 100 farfalla, bronzo nei 200 misti; Filippo Caffarri, oro nei 200 farfalla e nei 400 misti (Assoluti).

“La 14ª edizione del trofeo città di Reggio Emilia è stata una splendida giornata di sport ed integrazione – afferma soddisfatto il direttore sportivo, Filippo Barbacini -. La manifestazione si è svolta al meglio. I nostri atleti hanno ben figurato nel Trofeo di casa vincendo moltissime medaglie. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno dato il loro contributo per la buona realizzazione dell’evento”