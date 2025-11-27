“Verso un nuovo Centro Storico”, sabato 29 novembre l’incontro a Palazzo Pepoli

Un primo momento di riflessione per aprire un confronto con le diverse realtà del territorio.

L’incontro “Verso un nuovo Centro Storico” si terrà sabato 29 novembre dalle 9 alle 12 a Palazzo Pepoli, in via Castiglione 10, con gli interventi del sindaco Matteo Lepore, dell’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani e del direttore dell’Ufficio di piano urbanistico del Comune Francesco Evangelisti.

Sono previsti quattro tavoli tematici di discussione, dove le realtà presenti all’iniziativa potranno portare il proprio contributo di esperienze e visioni, per tracciare insieme le prime linee di lavoro del percorso partecipativo che prenderà avvio da gennaio all’interno del Piano Strategico Metropolitano.

Il Centro storico per sua natura e funzione è il cuore della città, dove molte delle sfide da affrontare si ripercuotono in modo visibile: dalla necessità di spazi verdi alla gestione del turismo, dalle attività culturali e dalla socialità allo spazio pubblico e ai servizi per i residenti, fino al sistema dei trasporti.

Con la prossima conclusione dei cantieri del tram in centro storico, l’ultimazione di alcuni interventi nel quadrilatero della cultura – il nuovo Teatro Comunale in via di realizzazione, l’apertura del Cinema Modernissimo e il Sottopasso di Palazzo Re Enzo, la riapertura di Palazzo Pepoli – e le politiche per la casa e per il verde, diverse sono le ragioni per aprire un percorso di confronto con tutte le realtà che vivono, lavorano, attraversano e incidono sul centro della città.

Sarà possibile prendere parte all’evento iscrivendosi con questo form fino a esaurimento posti: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEm9GIst5A95CODPx2I4CDKlCY8250Z5IabBPI9Qb5OzxeNg/viewform