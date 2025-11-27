Trasporto pubblico, novità per le linee bus nell’area di via San Donato-via Aldo Moro-via Serena

Il cantiere della Linea rossa si avvia alla conclusione in zona San Donato Vecchio, pertanto la viabilità è sottoposta a un generale riassetto. In questa nuova configurazione stradale, via Serena e via Caduti della via Fani, in particolare, sono tornate ad essere percorribili. Di conseguenza, a partire da lunedì 1 dicembre alcune linee bus del trasporto pubblico locale, finora temporaneamente deviate, vengono ripristinate in via definitiva con lievi modifiche di percorso e di tabella orari, a garanzia di una migliore scorrevolezza dei transiti.

Sono interessate le linee 21, 35, 38, 61, 68, 189, N3 e la linea 28 in direzione piazza dei Martiri.

Con il prossimo ripristino della svolta a sinistra da viale Aldo Moro verso piazza della Costituzione, previsto in una fase successiva, sarà consentito l’assestamento definitivo anche dei percorsi della linea 28 in direzione Fiera e della linea 39.

Inoltre, in occasione della ridefinizione transiti della zona Fiera – San Donato, per la linea 60 è stato messo a punto un nuovo percorso, attivo sempre da lunedì 1 dicembre, al fine di rendere le corse più fluide e veloci, evitando i rallentamenti registrati tra via Andreini e viale della Repubblica su via San Donato.

La linea continuerà a svolgere il suo importante servizio fra le direttrici San Donato e Massarenti mantenendo il collegamento con importanti punti d’interesse cittadino, tra cui l’Ospedale Sant’Orsola.

Verranno effettuate le fermate presenti sul nuovo percorso circolare, che si snoda lungo le vie Andreini, Magazzari, Ristori, Nuova, Gualdi, Sante Vincenzi, Libia, Massarenti, Zaccherini Alvisi, Berlinguer, San Donato, Amaseo, dell’Artigiano, Ristori, Andreini. Verranno mantenute le corse con deviazione in via del Terrapieno, con il seguente percorso in direzione Beolco: …via San Donato, Amaseo, dell’Artigiano, Ristori, Andreini, Beroaldo, del Terrapieno, invertendo poi il percorso in direzione Beolco.

Info: Assetto linee in zona Fiera-San Donato e nuovo percorso linea 60 dal 1° dicembre | TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna