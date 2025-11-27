giovedì, 27 Novembre 2025
Strategia regionale sugli aeroporti, oggi l’incontro a Bologna

RegioneTrasporti
Tempo di lettura 1 min.
“Siamo già pronti ad abolire la council tax per gli scali di Forlì, Parma e Rimini. Abbiamo chiesto un impegno bipartisan in Parlamento per sostenere la normativa, che è in sintonia anche con i piani del Governo. Il nostro obiettivo è rendere l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva e raggiungibile valorizzando tutti e quattro i nostri scali, ognuno per le sue peculiarità. Siamo soddisfatti della disponibilità e del forte interesse dichiarato dalla compagnia Ryanair a sostegno della nostra strategia”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, che questa mattina ha incontrato, a Bologna, nella sede di viale Aldo Moro, insieme alle assessore Irene Priolo (Infrastrutture e trasporti) e Roberta Frisoni (Turismo), i vertici di Ryanair: Jason McGuinness (chief commercial officer), Ray Kelliher (director of airoports and commercial finance), Rosa Pastena (head of public affairs Italy) e Fabrizio Francioni (head of communications Italy).

Al centro dell’incontro, la strategia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione degli scali aeroportuali dell’Emilia-Romagna.

“Accogliamo con favore l’impegno del Presidente de Pascale di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli dell’Emilia-Romagna- afferma McGuinness-. Qualora l’addizionale municipale venisse abolita Ryanair risponderebbe immediatamente facendo crescere il traffico negli aeroporti interessati, turismo e occupazione in regione”.

















Redazione 1

