Savignano sul Panaro: incendio in un garage in via Tavoni

Oggi poco dopo  le 17.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti per un incendio scoppiato in un garage situato in via G.Tavoni, a Savignano sul Panaro. Le fiamme, originando dall’interno del garage, si sono rapidamente estese ai due box adiacenti, dove erano parcheggiati unauto e una moto.

La squadra dei vigili del fuoco ha fronteggiato l‘incendio utilizzando acqua e liquido schiumogeno, riuscendo a evitare che le fiamme raggiungessero l’edificio in muratura confinante. Anche una parte di un laboratorio privato della stessa proprietà è stata coinvolta nel rogo. Sono state necessarie circa tre ore per completare le operazioni di bonifica e mettere in sicurezza larea.

















