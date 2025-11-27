Savignano sul Panaro: incendio in un garage in via Tavoni

Oggi poco dopo le 17.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti per un incendio scoppiato in un garage situato in via G.Tavoni, a Savignano sul Panaro. Le fiamme, originando dall’interno del garage, si sono rapidamente estese ai due box adiacenti, dove erano parcheggiati un‘auto e una moto.

La squadra dei vigili del fuoco ha fronteggiato l‘incendio utilizzando acqua e liquido schiumogeno, riuscendo a evitare che le fiamme raggiungessero l’edificio in muratura confinante. Anche una parte di un laboratorio privato della stessa proprietà è stata coinvolta nel rogo. Sono state necessarie circa tre ore per completare le operazioni di bonifica e mettere in sicurezza l‘area.