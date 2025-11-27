Rissa con coltellate a Rubiera: denunciati 6 giovani

È stata una notte violenta quella di domenica 9 novembre in via Emilia Ovest a Rubiera, dove verso le quattro sono stati chiamati all’intervento i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione, dopo la segnalazione di una violenta rissa tra due gruppi di giovani con persone rimaste ferite sul posto. All’atto dell’intervento, i Carabinieri di Rubiera hanno identificato i feriti: tre ragazzi di 20,22 e 26 anni, tutti residenti a Rubiera, che medicati e condotti in ospedale hanno riportato prognosi di guarigione tra i 10 e i 20 giorni.

I tre sarebbero stati coinvolti in una rissa con un altro gruppo di giovani che i Carabinieri di Rubiera, grazie all’acquisizione di testimonianze e a puntuali riscontri, hanno identificato. Tra loro un quarto ferito, un 22enne di Reggio Emilia che ha riportato una prognosi di 20 giorni per ferite da taglio da vetro. Sebbene all’atto del ricovero il diretto interessato abbia riferito l’accidentalità delle ferite, i Carabinieri ritengono che le stesse siano conseguenti alla rissa oggetto dell’indagine.

Per questi motivi, con l’accusa di concorso in rissa aggravata i militari rubieresi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, i tre ragazzi di Rubiera ed altri tre giovani di Reggio Emilia di 22, 19 e 20 anni tra cui appunto il 22enne con ferite da taglio. Le indagini stanno proseguendo per stabilire con esattezza chi ha materialmente cagionato le ferite e per accertare il coinvolgimento di altri giovani.

Le cause alla base della violenta rissa, sarebbero da ricondurre al fatto che i tre feriti di Rubiera ritenevano responsabili l’altro gruppo di Reggio Emilia di essere i responsabili di un precedente pestaggio ai danni di uno di loro, motivo per cui li avrebbero raggiunti in un parcheggio vicino ad un locale notturno, dove sarebbe scoppiata la rissa. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.