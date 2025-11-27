giovedì, 27 Novembre 2025
Open day al domenica al Canile intercomunale di Modena

Modena
Tornano gli open day al Canile intercomunale di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare la struttura e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa: l’appuntamento è per domenica 30 novembre dalle 10 alle 15.30 nella struttura di via Nonantolana 1219.

Per tutta la mattinata i gestori del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi è interessato ad adottare un cane tutte le informazioni necessarie. In programma Argo-panettoni, Argo-calendario, Argo-piantine, biscotti e tante altre sorprese: i fondi raccolti durante la mattinata serviranno a finanziare progetti dedicati ai cani che vivono in canile, in attesa di una famiglia (per ulteriori informazioni contattare il Gruppo Argo al numero 334 39 60 905 o all’indirizzo mail gruppoargo@libero.it).

Da novembre si accede al canile con l’orario invernale: sarà aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 12 alle 15, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 15; il venerdì la struttura è sempre chiusa al pubblico.

Il Canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera. La struttura è nata per gestire il problema del randagismo e offrire un rifugio, possibilmente temporaneo, ai cani rinvenuti vaganti sul territorio dei comuni convenzionati o per eventuali rinunce di proprietà per serie problematiche.

















