Nuovi arredi alla scuola dell’infanzia Malaguzzi di Formigine

32mila euro di investimenti per diverse scuole del territorio, in particolare per la scuola dell’infanzia Malaguzzi di Formigine. Il Comune ha infatti acquistato nuovi arredi destinati a rinnovare e rendere più funzionali gli spazi educativi, dando seguito a un progetto condiviso con insegnanti e direzione didattica del 1° Circolo, nato dal lavoro di un gruppo dedicato composto da docenti, coordinatrice psicologica e tecnici comunali.

Grazie a questo percorso sono state complessivamente rinnovate tutte le nove sezioni della Malaguzzi. Per sei di esse sono stati acquistati nuovi arredi destinati agli angoli appello e accoglienza, mentre per le restanti tre sono stati ricostruiti spazi rinnovati utilizzando in modo virtuoso gli elementi ancora in buono stato provenienti dalle altre sezioni. L’intervento ha comportato una spesa superiore ai 21mila euro, cui si sono aggiunti ulteriori investimenti per dotazioni considerate necessarie dal personale educativo.

Tra questi rientrano ausili per quattro alunni con disabilità, arredi interni destinati ai nidi comunali a gestione diretta e alla scuola primaria Palmieri, oltre all’acquisto delle “cucine di fango” per le aree esterne dei nidi. Completano gli interventi alcuni piccoli elettrodomestici come frigoriferi per la conservazione dei farmaci salvavita e robot lavapavimenti destinati a scuole dell’infanzia e primarie.

“Fare crescere i bambini in ambienti stimolanti – afferma il Vicesindaco con delega alle Politiche educative e scolastiche Marco Casolari – significa anche investire nel rinnovo degli spazi in cui trascorrono le loro giornate. Da diversi anni non si interveniva in modo organico sulla scuola Malaguzzi e per questo abbiamo scelto di procedere in questo modo. In futuro ci concentreremo su altre scuole, sempre con la convinzione che sia importante educare anche alla bellezza. Ogni intervento in questa direzione rappresenta un investimento sul futuro della nostra comunità ”.