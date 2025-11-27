Iniziativa Lapam Confartigianato dedicata alle novità per il settore autotrasporto: appuntamento sabato 29 novembre

Un incontro dedicato alle imprese del settore autotrasporto per approfondire le principali novità normative e operative, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per gestire al meglio l’attività quotidiana e rimanere aggiornati sulle regole in evoluzione. È quanto propone Lapam Confartigianato che organizza l’iniziativa per sabato 29 novembre, a partire dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso la sede Lapam Confartigianato di Sassuolo in via Amerigo Vespucci 12, Scala B.

A introdurre i lavori sarà Dario Passaniti, presidente Lapam Confartigianato Trasporti. Seguiranno gli interventi di Gianni Ferri, consulente ed esperto in materia di Codice della strada e sicurezza stradale e Maria Elisabetta Contini, consulente PAS, mentre a Fabio Ferrarini, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Sassuolo, sono affidate le conclusioni dell’iniziativa.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è consigliata la registrazione per motivi organizzativi: maggiori informazioni sul sito www.lapam.eu.