Inaugurata questa mattina la nuova Casa della Comunità a Villa Minozzo

E’ stata inaugurata oggi, giovedì 27 novembre 2025, la Casa della Comunità di Villa Minozzo, in Corso Prampa, 7/1.

La Casa della Comunità di Villa Minozzo è un’articolazione di quella di Castelnovo ne’ Monti, con la quale condivide attività e professionisti provenienti anche dalle funzioni ospedaliere.

La combinazione delle Case della Comunità (in gergo tecnico: Villa Minozzo nel ruolo di spoke, Castelnovo ne’ Monti in quello di hub) arricchisce i processi di integrazione e potenzia l’offerta di servizi di prossimità. L’unitarietà tra équipe professionali favorisce, inoltre, la continuità dell’assistenza nell’intero territorio di riferimento.

L’assistenza primaria viene garantita tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00; gli orari di ambulatorio dei medici di medicina generale di Villa Minozzo sono esposti nella struttura e reperibili sul sito dell’Azienda USL; l’assistenza nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi/prefestivi è data dal servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) posto nella sede della Croce Verde di Villa Minozzo, contattabile al numero provinciale 0522 290001.

È presente un ambulatorio infermieristico per svolgere attività dedicata soprattutto ai pazienti cronici e più fragili, nell’ottica di una medicina di iniziativa, pronta a intercettare i bisogni della comunità ed estendere la prossimità delle cure dell’Ospedale al domicilio del paziente, rafforzata dalla presenza di un infermiere specializzato (IFEC).

È presente inoltre un ambulatorio polifunzionale dove verranno effettuate prestazioni specialistiche di consultorio salute donna e spazio giovani, salute mentale, cardiologia e, in prospettiva, altre attività connesse alle patologie della cronicità, dedicandosi alla progettazione ed erogazione di interventi sanitari, di prevenzione e di integrazione socio-sanitaria.

L’Azienda Sanitaria e il Comune di Villa Minozzo condividono, inoltre, un progetto con le Associazioni di volontariato per inserire nella Casa della Comunità tutta una serie di iniziative a favore della popolazione.

La sede

La Casa della Comunità, in via Prampa n.7/1, è all’interno di una nuova e funzionale costruzione edificata con i fondi del PNRR. Gli spazi, luminosi e facilmente accessibili, consistono in 7 ambulatori medici/polispecialistici e infermieristici, due spazi dedicati ai servizi sociali oltre a sale d’ attesa, locali di accoglienza, segreterie e sala riunioni.

L’adeguamento e l’allestimento della sede sono stati finanziati con fondi PNRR per un importo pari a 1.150.000,00 euro. La progettazione e la realizzazione dell’intervento sono state curate dal Servizio Tecnico dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.

Le dichiarazioni

“La Casa della Comunità di Villa Minozzo rappresenta un’ulteriore conferma delle attenzioni anche ai territori più lontani e per certi versi disagiati per le difficoltà di comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Autorità Sanitarie – ha sostenuto la dottoressa Maria Rita Cocciufa, Prefetto di Reggio Emilia – Inoltre una struttura così concepita rappresenta una concreta risposta, soprattutto nei confronti delle popolazioni anziane, i cui bisogni sanitari, come ovvio, sono sicuramente maggiori rispetto al resto della popolazione”.

“Investire in una casa della comunità nell’Appennino reggiano è una scelta che delinea un percorso chiaro e consapevole: quello di promuovere presidi in un territorio distante dai centri urbani, che necessita di reti sociali e sanitarie per le proprie comunità locali. La Regione in questi anni sta promuovendo importanti politiche territoriali per i territori montani per mantenere quell’equilibrio economico e sociale necessario a garantire i servizi di prossimità, a dare protagonismo alle persone che abitano l’Appennino e a contrastare lo spopolamento – ha dichiarato l’Assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi – Qualsiasi politica di sostegno alla montagna riverbera i propri effetti positivi in tutto il territorio regionale, perché i luoghi sono profondamente connessi tra loro e l’obiettivo è quello di tenere insieme le necessità delle persone lì dove vivono. Di qui l’obiettivo di rafforzare i presidi sociosanitari montani, per consolidare il protagonismo delle comunità locali, come quella di Villa Minozzo: delle famiglie, delle imprese che abitano, presidiano e fanno vivere quei territori”.

“L’inaugurazione della Casa della Comunità di Villa Minozzo è un segnale concreto dell’attenzione che stiamo dedicando alla sanità dell’Appennino. Grazie al modello hub–spoke con Castelnovo ne’ Monti, questa nuova struttura rafforza i servizi di prossimità e garantisce una continuità assistenziale fondamentale per le comunità montane – ha affermato il Presidente della Provincia Giorgio Zanni – Il PNRR ci ha dato l’opportunità di investire su luoghi nuovi, moderni e accessibili, ma ciò che li rende davvero efficaci è il lavoro condiviso tra AUSL, Regione, Comuni e volontariato, insieme all’impegno quotidiano dei professionisti sanitari. Ringrazio il sindaco Elio Ivo Sassi, anche in qualità di consigliere delegato alla montagna, per il lavoro svolto e la visione comune che stiamo portando avanti. Per una sanità pubblica, universale e davvero vicina ai cittadini servono investimenti, professionalità e presenza sul territorio. Villa Minozzo rappresenta un altro tassello di questa rete che stiamo costruendo insieme, con responsabilità e determinazione”

“Questa Casa della Comunità è un’ottima opportunità per continuare a vivere in montagna, in un territorio bellissimo e particolare quale è il nostro sul crinale – ha detto il sindaco di Villa Minozzo, Commendator Elio Ilo Sassi – Voglio rivolgere il mio plauso alle istituzioni che hanno realizzato questa importante struttura, nella quale vengono forniti servizi all’avanguardia. E’ anche grazie a investimenti come questo che si incentivano le persone a restare a vivere nel nostro territorio”.

“Le Case della Comunità sono esempi concreti di assistenza di prossimità e contatto, luoghi di facile individuazione nei quali i cittadini possono trovare risposta ai propri bisogni sanitari e sociosanitari. Per questo siamo particolarmente contenti di questa nuova apertura a Villa Minozzo, anche come segno di attenzione al territorio del nostro Appennino – ha sostenuto il Direttore generale dell’Ausl Davide Fornaciari – Nella Casa della Comunità operano in modo integrato professionisti che si dedicano alla progettazione ed erogazione di interventi sanitari, di prevenzione e di integrazione sociosanitaria”.