Fabbrico: i cittadini segnalano un giro sospetto, i carabinieri arrestano uno spacciatore

L’eccezionale connubio tra la collaborazione dei cittadini e gli approfondimenti investigativi dei carabinieri della stazione di Fabbrico supportati dai colleghi della radiomobile della compagnia di Guastalla, sono stati gli elementi che hanno consentito ieri pomeriggio di intercettare un presunto spacciatore che fermato dai militari è stato trovato in possesso di cocaina e del kit per lo spaccio.

Infatti nel quadro dei mirati servizi predisposti sulla scorta delle precise indicazioni fornite dai cittadini che avevano notato movimenti sospetti in alcune zone del comune di Fabbrico, i Carabinieri della locale Stazione, predisponevano un apposito servizio nell’area di via Papa Giovanni XXIII. Durante tale attività i militari notavano un’autovettura che alla vista dei carabinieri cambiava improvvisamente direzione, nel chiaro tentativo di eludere la pattuglia. Il comportamento sospetto portava i Carabinieri a seguirlo e a fermarlo poco dopo in via Prampolini.

L’uomo, un 37enne di origine marocchina, si mostrava sin da subito particolarmente agitato, tentando anche di disfarsi di un oggetto alla vista dei militari. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire sulla persona 1.330 euro in contanti, due telefoni cellulari e, all’interno dell’auto, un bilancino di precisione, ulteriori 230 euro, nonché un coltello di 12 cm. La perquisizione, estesa anche all’esterno del veicolo, dove sono stati recuperati 23 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato un 37enne marocchino in Italia senza fissa dimora, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.