giovedì, 27 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaConfesercenti Modena esprime preoccupazione per la decisione di eliminare la fermata di...





Confesercenti Modena esprime preoccupazione per la decisione di eliminare la fermata di Modena del Frecciarossa

ModenaTrasporti
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
(immagine d’archivio)

La scelta, che interessa anche Parma e Piacenza per l’instradamento sulla linea AV, rischia di ridurre l’accessibilità del territorio e di penalizzare la mobilità di imprese e professionisti. Il Frecciarossa 9330 rappresenta infatti, insieme al collegamento verso Mantova, l’unica possibilità di rientro diretto da Roma in orario serale.

“La sua soppressione – afferma Confesercenti Modena – comporterebbe difficoltà organizzative per chi lavora nella Capitale e deve rientrare in giornata, senza dover affrontare cambi complessi e tardivi a Bologna. Inoltre, per il tessuto economico modenese, la disponibilità di collegamenti rapidi e diretti è un fattore essenziale di competitività. Limitare queste opportunità significa rallentare la mobilità d’affari e ridurre la capacità di attrazione del territorio”.

Confesercenti Modena chiede a Trenitalia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riconsiderare questa decisione, valutando il ripristino delle fermate soppresse. “Garantire collegamenti efficienti e inclusivi è fondamentale per sostenere la vitalità delle imprese locali e favorire lo sviluppo economico della nostra provincia” conclude Confesercenti Modena.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.