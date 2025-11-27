Camminata rossa domenica 30 novembre a San Felice sul Panaro

Domenica 30 novembre a San Felice sul Panaro si svolgerà la camminata rossa dal titolo: “Passo dopo passo…insieme contro la violenza sulle donne”, partenza alle 9.15 davanti al municipio di piazza Italia. È previsto un ristoro, al termine della camminata, presso la sala consiliare del municipio. Per informazioni contattare Elena Budri dell’associazione Nordic Walking Bassa Modenese al 338/6216834. L’iniziativa conclude gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale in occasione in occasione del 25 novembre “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”.