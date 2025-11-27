Ausl IRCCS Reggio Emilia in merito allo sciopero di venerdì 28 novembre

Per la giornata di domani, venerdì 28 novembre, le associazioni sindacali CUB, USB, Usi 1912, Usi-Cit, USI, Fi-Si, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Flai TS con l’adesione delle Associazioni Sindacali Sgb, Sbm, Si Cobas, Adl Varese, Al Cobas, USB Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore del personale di tutti i settori pubblici e privati.
In occasione dello sciopero, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia comunica che potrebbe verificarsi qualche disagio.