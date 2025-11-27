All’interno di una sala slot con coltelli e hashish: 27enne denunciato a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di lunedì 24 novembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia effettuavano uno dei consueti controlli specifici all’interno di una sala slot di via Emilia Ospizio volti alla prevenzione di irregolarità o di episodi delittuosi che spesso vengono commessi proprio all’interno di queste attività.
All’interno dell’esercizio pubblico venivano identificate diverse persone, prevalentemente clienti di origini straniere, tra cui un soggetto che si mostrava molto insofferente alla presenza degli agenti della Polizia di Stato.
Insospettiti da questo atteggiamento nervoso, gli operatori procedevano ad effettuare controlli più approfonditi grazie ai quali identificavano l’uomo per un 27enne gambiano e rinvenivano, all’interno del vestiario da lui indossato, due coltelli, una lama, la somma in contanti di circa 350 euro in banconote di piccolo taglio ed alcuni grammi di hashish suddivisi in dosi.
Sulla base di quanto sopra, il 27enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere con il contestuale sequestro di tutto ciò che è stato rinvenuto.