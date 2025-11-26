Sassuolo, manutenzioni alla strada provinciale 467: svincoli chiusi il 29 novembre e il 6 dicembre

A Sassuolo, lungo strada provinciale 467 di Scandiano, saranno eseguiti sabato 29 novembre e sabato 6 dicembre dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale all’altezza dello svincolo in uscita lato destro, in direzione Casalgrande – Sassuolo fino alla rotatoria sulla strada provinciale 15 e all’altezza dello svincolo lato sinistro in direzione Sassuolo – Casalgrande, a partire dalla rotatoria con la strada provinciale 15 fino allo svincolo.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni nelle due giornate interessate, gli svincoli saranno chiusi al transito, così da mantenere le condizioni di sicurezza necessarie e il transito sarà indirizzato verso la rotatoria di via Regina Pacis, in modo da ridurre i disagi alla circolazione.