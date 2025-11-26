“La forza delle parole – Saman Abbas e la lotta contro la violenza di genere”, stasera a San Felice sul Panaro

Stasera, 26 novembre 2025, alle ore 20.30, il Palaround di San Felice sul Panaro (via Bassoli) ospiterà un importante evento dedicato alla lotta contro la violenza di genere: “La forza delle parole – Saman Abbas e la lotta contro la violenza di genere”.

La serata, promossa dai Comuni di San Felice sul Panaro e Camposanto insieme all’Unione Comuni Modenesi Area Nord e alle associazioni del territorio, vuole essere un momento di consapevolezza, memoria e impegno civile.

Dopo i saluti istituzionali, interverrà Anna Lucia Carpigiani, coordinatrice del Centro Antiviolenza dell’Unione Comuni Area Nord. Seguiranno i contributi del Tenente Colonnello Maurizio Pallante, comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia che ha condotto le indagini sul caso di Saman Abbas, e di Gianmarco Menga, giornalista Mediaset e autore del libro “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”.

A moderare l’incontro sarà Elisabetta Aldrovandi, avvocato e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime.

La serata includerà anche un’esibizione a tema della Scuola di danza Arkadia, che offrirà un ulteriore spunto artistico di riflessione.

Un appuntamento di grande valore sociale, rivolto a tutta la cittadinanza, per ricordare, comprendere e ribadire con forza l’importanza delle parole e delle azioni nella lotta quotidiana contro ogni forma di violenza.