Giovedì 27 novembre, al Comunale di Guastalla ‘Il Fu Mattia Pascal’ di Luigi Pirandello con Geppy Gleijeses

Bassa reggianaGuastallaTeatro
Nell’ambito della Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro comunale di Guastalla, domani, giovedì 27 novembre alle ore 21:00, andrà in scena Il Fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello, con Geppy Gleijeses, per la regia di Marco Tullio Giordana.

Una “farsa trascendentale” retta sull’assurdo. La trama dello spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana, basato sull’omonimo romanzo di Pirandello, segue il protagonista Mattia Pascal, che fugge da una vita che lo soffoca e viene creduto morto. Dopo aver vinto al casinò, decide di cambiare identità, diventando “Adriano Meis”. Tuttavia, scopre di non poter sfuggire alle costrizioni sociali e legali, ritrovandosi intrappolato tra due identità e incapace di vivere pienamente una nuova vita, culminando nella sua decisione di tornare e constatare di essere un “fu” Mattia Pascal, una condizione di libertà apparente ma sostanziale prigionia.

 

















