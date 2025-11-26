Chiesa in lutto per la morte di don Vittorio Davoli

Nel tardo pomeriggio di oggi alla casa del clero “San Giuseppe” di Montecchio Emilia all’età di 82 anni è morto don Vittorio Davoli, da tempo ammalato.

La Diocesi si unisce nella preghiera alle sorelle Mariasanta ed Arianna, alla cognata Luciana, ai cognati Gianni e diacono Gabriele, ai nipoti e ai pronipoti, grata per il lungo e generoso ministero di questo sacerdote.

Vittorio Davoli era nato a Gavassa il 22 marzo 1943 ed era originario della parrocchia di Massenzatico. Già dagli anni di ginnasio, a Marola, Vittorio Davoli ero uno dei ragazzi che più si distinguevano per la vivacità e la spontaneità dei rapporti personali. Era impossibile sottrarsi alla sua amicizia e alla sua voglia di fare squadra, di coinvolgere, anche di contestare, ma con finalità del tutto costrruttive e perciò condivise da superiori quali monsiognor Luigi Bronzoni e don Giuseppe Mora.

Don Vittorio aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale nella Cattedrale di Reggio Emilia in data 11 giugno 1967; subito dopo aveva proseguito gli studi prima a Roma, fino al 1970, quindi, fino al 1972, a Urbino, dove il vescovo Baroni gli aveva domandato di frequentare uno dei primi corsi di giornalismo. Nel presbitero prevalse però l’interesse per la storia della Chiesa. Chi ne ha conversato con lui a tu per tu può attestare che per don Vittorio la storia della Chiesa, dei suoi vescovi, del suo popolo, soprattutto dei suoi santi, gli era guida e orientamento nell’attività pastorale.

Don Davoli svolse il primo servizio come aiuto festivo dapprima nella comunità parrocchiale di Bibbiano (1972-1974) e poi in quella dell’Ancora in Sassuolo (1974-1976). Successivamente don Davoli ricevette l’incarico di vicario cooperatore a San Pellegrino (1976-1979) e a Sant’Anselmo (1980-1981). Dopo un anno (1983-1984) come amministratore parrocchiale a Cogruzzo, don Vittorio fu nominato parroco ad Argine, responsabilità che mantenne fino al 1995. Dal 1995 al 1997 il presbitero è stato collaboratore pastorale a Ospizio, diventando in seguito parroco a San Maurizio: lo fu dal 1997 al 2005, anno in cui don Vittorio venne trasferito come parroco nelle comunità di Cadelbosco Sotto, Seta e Argine, fino al 2017. Dal 2017 al 2022 don Vittorio è stato collaboratore pastorale ad Arceto, in aiuto al cugino don Antonio Davoli.

La salma del sacerdote si potrà visitare dalle ore 15 di giovedì 27 novembre presso la Casa del Clero di Montecchio Emilia; venerdì 28 novembre dalle ore 15 sarà traferita nella chiesa parrocchiale di Massenzatico. Nella stessa chiesa sarà celebrata una Messa di suffragio giovedì alle 20.30 e si reciterà il Rosario venerdì sempre alle 20.30. Il funerale, con la santa Messa esequiale presieduta dall’Arcivescovo Giacomo Morandi, sarà celebrato sabato 29 novembre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Massenzatico. Don Vittorio riposerà nel cimitero di Gavassa.