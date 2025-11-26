mercoledì, 26 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseCampogalliano, open day per il gruppo comunale volontari di Protezione Civile





Campogalliano, open day per il gruppo comunale volontari di Protezione Civile

Bassa modeneseCampogalliano
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Una giornata per approfondire i potenziali rischi del territorio e conoscere l’attività della Protezione Civile locale. Sabato 29 novembre presso la sede di via Madonna il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Campogalliano organizza un open day per raccontare il lavoro dei volontari giorno dopo giorno, non solo in risposta alle emergenze, per ribadire che la prevenzione è un elemento fondamentale per gestire le crisi in modo efficace.

Ad aprire l’evento, alle 16, saranno i saluti della sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti, anche in veste di presidente del Gruppo, e del coordinatore Luca Goldoni, a seguire i tecnici comunali illustreranno in sintesi il piano d’emergenza comunale, con focus sui rischi specifici del territorio e le buone pratiche di autoprotezione.

Alle 17 è previsto l’intervento del meteorologo Luca Lombroso, che spiegherà l’evoluzione climatica nella sua complessità. I volontari entreranno in scena alle 17.30 con la dimostrazione di alcune attività pratiche, come la chiusura di una coronella e il montaggio di una tenda pneumatica, poi alle 18 l’Amministrazione comunale aggiornerà i presenti sull’evoluzione delle casse d’espansione e delle aree golenari.

Il pomeriggio proseguirà alle 18.30 con una sessione dedicata a chi è interessato a unirsi al gruppo, con testimonianze dei volontari e la presentazione delle modalità di accesso, dei corsi di formazione e delle diverse specializzazioni.

L’open day terminerà alle 19, con uno spazio dedicato alle domande, la distribuzione di materiale informativo e un’apericena con i prodotti offerti dai commercianti locali.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.