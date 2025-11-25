Un incontro per parlare delle nuove marginalità, domani a Castelfranco Emilia

Un’occasione per fermarsi un momento e guardare davvero da vicino quel mondo fragile e complesso che attraversa la crescita dei nostri ragazzi. Domani, mercoledì 26 novembre, alle 18.00, la Sala G. Degli Esposti della biblioteca comunale diventerà uno spazio di ascolto e di confronto ospitando l’incontro “Con gli occhi degli adolescenti – Capire e accogliere le nuove marginalità” dove professionisti provenienti da esperienze diverse offriranno uno sguardo ampio e complementare sulle nuove forme di vulnerabilità che attraversano le giovani generazioni.

Saranno presenti voci autorevoli come quella di Alfonso Montalbano dell’USMIA Carabinieri, della pedagogista Elisa Bellucci, dell’avvocato penalista Cosimo Zaccaria, dello psicologo Michele Vanzini e del Comandante della Polizia Locale di Castelfranco Emilia, Cesare Augusto Dinapoli, chiamati a dialogare tra loro per restituire un quadro sfaccettato, capace di unire competenze educative, letture psicologiche, aspetti giuridici e attenzione quotidiana al territorio. A introdurre e moderare l’incontro sarà Roberto Butelli del SIULP Modena.