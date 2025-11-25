Rolo: minaccia con un’ascia la figlia davanti alla nipote minorenne. Arrestato

Una violenta lite familiare, scoppiata per motivi economici, ha visto un 57enne armarsi di un’ascia e usarla per minacciare la figlia, dopo averla colpita con una gomitata in faccia e averle scagliato contro un seggiolino per bambini; il tutto alla presenza della nipote minorenne.

Per questi motivi, con le accuse di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia, i Carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia hanno arrestato in flagranza il 57enne, italiano, residente in un comune della bassa reggiana che, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

L’origine dei fatti l’altra sera intorno alle 22.00, quando al 112 è giunta una telefonata che segnalava un’accesa lite in un’abitazione del comune di Rolo. Sul posto è stata immediatamente inviata una pattuglia della stazione di Campagnola Emilia che, dopo aver riportato la situazione alla calma, accertava che la lite era avvenuta tra padre e figlia. Una discussione nata per motivi di natura economici, subito degenerata quando il padre, secondo quanto poi ricostruito dai carabinieri di Campagnola Emilia, avrebbe dapprima scagliato un seggiolino per bambini contro la figlia per poi colpirla al volta con una gomitata. Non pago avrebbe impugnato un’ascia in ferro lunga 92 cm, minacciando la giovane. Il grave episodio di violenza domestica sarebbe avvenuto in presenza della nipote minore (figlia della vittima). Nonostante le lievi lesioni, la ragazza, medicata sul posto dai sanitari del 118, ha rifiutato il ricovero ospedaliero.

Alla luce degli elementi di presunta responsabilità acquisiti dai Carabinieri e valutata la gravità dei fatti, in particolare l’uso di un’arma e la commissione del reato davanti a una minore, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. L’ascia è stata sequestrata dai Carabinieri.

Gli accertamenti relativi al procedimento, attualmente nella fase delle indagini preliminari, proseguiranno per gli approfondimenti investigativi finalizzati alle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.