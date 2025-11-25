Orange the World: Tper si veste d’arancione

A partire da oggi, 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la vetrina del centro di informazione e vendita Tper presente nel cuore della città, quello di via Marconi 4, e una pensilina d’attesa di piazza XX Settembre sono decorate con le immagini della campagna dell’ONU “UNiTE 2025 – Orange the World”.

Tper, infatti, rientra tra le realtà attive nella sensibilizzazione globale atta a porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze e coglie l’invito a dare visibilità, attraverso il colore arancione, che rappresenta un futuro luminoso, alla campagna che promuove azioni per prevenire la violenza, sostenere le vittime e costruire una cultura collettiva basata su rispetto, sicurezza e inclusione.

La decorazione arancione sarà mantenuta fino al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani, abbracciando un periodo tra le due ricorrenze per ricordare, che la violenza contro le donne rappresenta una grave violazione dei diritti umani.

E poiché quest’anno la campagna internazionale pone l’accento su una delle forme di abuso in più rapida crescita, la “violenza digitale contro donne e ragazze” (Technology-Facilitated Gender-Based Violence), saranno presenti anche all’interno degli autobus messaggi di sensibilizzazione su locandine d’impatto comunicativo sul tema (vedi allegato .pdf).

Tper, infine, ha coinvolto nel messaggio sociale anche i propri canali di contatto online con l’utenza: il sito web istituzionale tper.it – portale utilizzato mediamente ogni giorno da oltre 10.000 persone – si colora anch’esso d’arancione, come pure le pagine social di Tper, che in questi giorni diffonderanno contenuti che attestano l’impegno di Tper nel contrasto alla violenza di genere e i riferimenti all’importante campagna internazionale UNiTE 2025 – Orange the World, coordinata in Italia da UN Women Italy, il comitato nazionale dell’ONU per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.